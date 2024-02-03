На предматчевой пресс-конференции Анчелотти ответил на вопрос относительно того, кому достанется место на воротах – Кепе или Лунину.

Анчелотти окончательно выбрал между Луниным и Кепой – тренер Реала назвал основного вратаря перед всей командой

"Вратарь на игру против Атлетико? Это многое зависит от ощущений. У Кепы и Лунина все хорошо. Они не играли по три игры подряд, с тех пор как мы ввели ротацию. Я не говорю, кто будет играть завтра", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (в 6-ти поединках отстоял "на ноль").

Лунин помог Реалу победить Хетафе – "сухой" матч, эффектный сейв украинца и дубль Хоселу вернули Мадрид на вершину