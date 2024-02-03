Анчелотти оставил под вопросом судьбу Лунина на мадридское дерби
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался относительно вратарской позиции на матч 23-го тура Ла Лиги против Атлетико.
На предматчевой пресс-конференции Анчелотти ответил на вопрос относительно того, кому достанется место на воротах – Кепе или Лунину.
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"Вратарь на игру против Атлетико? Это многое зависит от ощущений. У Кепы и Лунина все хорошо. Они не играли по три игры подряд, с тех пор как мы ввели ротацию. Я не говорю, кто будет играть завтра", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (в 6-ти поединках отстоял "на ноль").
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