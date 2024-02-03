На передматчевій прес-конференції Анчелотті відповів на питання щодо того, кому дістанеться місце на воротах – Кепі чи Луніну.

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"Воротар на гру проти Атлетіко? Дуже багато залежить від відчуттів. У Кепи та Луніна все добре. Вони не грали по три гри поспіль, відколи ми ввели ротацію. Я не кажу, хто буде грати завтра", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 голів (у 6-ти поєдинках відстояв "на нуль").

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