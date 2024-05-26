Жоан Лапорта не хочет долго обсуждать тренерские качели, которые пережил клуб в конце сезона.

Хави еще в январе объявил о своем решении покинуть клуб после завершения сезона, но в апреле Лапорта уговорил легенду остаться. Прошел месяц, и Барселона шокирует новостью – главного тренера таки увольняют.

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"Очень трудно быть президентом. Я принимаю каждое решение с учетом наилучшего в интересах Барселоны", – лаконично оправдался Лапорта.

Имя следующего тренера Барселоны уже не секрет. Авторитетные источники уверены, что в ближайшие дни каталонский клуб объявит о назначении Ганса-Дитера Флика.

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