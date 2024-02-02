Накануне Реал в матче 20-го тура Ла Лиги на выезде одолел Хетафе со счетом 2:0. Одним из героев поединка стал Андрей Лунин, который спас команду, выдав невероятный суперсейв во втором тайме.

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По сообщению Defensa Central, наставник "сливочных" Карло Анчелотти (в том числе под влиянием увиденного) решил закончить с практикой ротаций голкиперов и объявил имя основного вратаря Реала, пока с больничного не вернется Тибо Куртуа.

Итальянец собрал команду на клубной базе Вальдебебас и заявил, что после недель анализа решил, что отныне номером 1 в воротах будет Лунин. Украинец будет играть в ближайших матчах Реала – против Атлетико и Жироны в Ла Лиге и РБ Лейпциг в Лиге чемпионов. Кепа будет выполнять роль дублера.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов (в 6-ти поединках отстоял "на ноль").

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