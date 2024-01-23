Анчелотти не рассчитывает на ценного новичка – Реал рассматривает неожиданный вариант
Руководство Реала размышляет о будущем полузащитника Арды Гюлера.
Турецкий талант получил повреждение на предсезонной подготовке и длительное время провел в лазарете. Дебют Гюлера состоялся в кубковом матче против Арандины.
"То самое дерьмо еженедельно": Беллингем жестоко раскритиковал судей скандального матча Реала
Как сообщает Sport.es, наставник Реала Карло Анчелотти игнорирует турецкого полузащитника в последних матчах. Получить игровое время Гюлеру будет очень трудно, поскольку итальянский специалист не очень любит менять состав. Руководство Реала задумалось над тем, чтобы отдать Арду в аренду до конца сезона, чтобы он мог продолжать развиваться.
Напомним, что мадридцы приобрели Гюлера у Фенербахче. Цена трансфера – 20 млн евро + бонусы + 20% от суммы следующей продажи.
Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды