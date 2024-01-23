Турецький талант отримав пошкодження на передсезонній підготовці й тривалий час провів в лазареті. Дебют Ґюлера відбувся в кубковому матчі проти Арандіни.

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Як повідомляє Sport.es, наставник Реала Карло Анчелотті ігнорує турецького півзахисника в останніх матчах. Отримати ігровий час Ґюлеру буде дуже важко, оскільки італійський фахівець не дуже любить змінювати склад. Керівництво Реала задумалось над тим, щоб віддати Арду в оренду до кінця сезону, щоб він міг продовжувати розвиватися.

Нагадаємо, що мадридці придбали Ґюлера у Фенербахче. Ціна трансферу – 20 млн євро + бонуси + 20% від суми наступного продажу.

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