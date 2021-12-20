Анчелотти назвал главного конкурента Реала за чемпионство – это не Барселона или Атлетико
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти проанализировал чемпионскую гонку в Ла Лиге сезона 2021/22.
"Судя по таблице, на данный момент ближе всех к нам идет Севилья. Именно с ней мы и должны соревноваться за титул. Это мастеровитая команда, у нее отличные болельщики", – приводит слова Анчелотти Marca.
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Сейчас мадридцы лидируют в Примере, а андалусийцы отстают на 6 очков, хотя и имеют игру в запасе. Реал этого сезона уже побеждал Севилью – 28 ноября на Сантьяго Бернабеу. Второе противостояние команд запланировано на середину апреля.
Наиболее принципиальные соперники "сливочных" – Барселона и Атлетико – располагаются на 7 и 5 ступенях Примеры соответственно.
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