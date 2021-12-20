"Мы не сбавляли оборотов, пытались играть до конца. Нам не хватало качества в атакующей трети поля, но мне не в чем упрекнуть команду. Мы заслуживали взять три очка, но иногда бывает и наоборот – побеждаешь незаслуженно.

Парад сэйвов и сенсация в видеообзоре матча Реал – Кадис

Нам не хватало свободного пространства, противник вытеснял нас к флангам, пробиться по центру не удавалось. Но многое у нас получалось хорошо, и мы должны сохранять покой. Кадис сделал то, что и должен был.

Азар? Ему было сложно войти в игру (Эден не участвовал в последних 5 матчах Ла Лиги – прим.), но во втором тайме он показал себя с лучшей стороны. Возможно, Азар сможет стать нашим оружием во второй части сезона", – цитирует Анчелотти Marca .

Реал остался лидером Ла Лиги, а преимущество над второй Севилией составляет 6 очков. Уже 22 декабря "сливочным" будет противостоять Хетафе.