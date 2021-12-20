Программу дня в Ла Лиге закрывала встреча на Сантьяго Бернабеу между мадридским Реалом и Кадисом. В этом поединке никто даже подумать не мог о какой-то сенсации – "сливочные" выиграли 8 из 9 последних матчей в Примере, не уступив ни в одном и одолев всех конкурентов в борьбе за золото. "Жёлтая субмарина", в свою очередь, имела за плечами 4-матчевую безвыигрышную серию, да и вообще подопечные Альваро Серверы Диаса шли на 19-й позиции в Ла Лиге. Все ждали разгрома аутсайдера.

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Впрочем, не тут-то было. В первом тайме мадридцы держали мяч под контролем, но практически ничего не создали у чужих ворот. За 45 минут можно вспомнить только несколько опасных врываний, в одном из которых Бензема мог выйти один на один – впрочем, Ледесма опередил Карима. Только на 25-й минуте хозяева реально могли открыть счёт, однако и здесь Ледесма выручил: сначала он перевёл в крестовину выстрел Вальверде с дистанции, а затем парировал замыкание с углового в исполнении Алабы – мяч летел в дальнюю девятку.

Во втором тайме гости продолжали удерживать Реал на дистанции. Впрочем, класс "сливочных" позволил провести несколько острых эпизодов. В частности, на 56-й минуте Азар с линии вратарской замкнул подачу Крооса, пробив головой в правый угол. Ледесма спас Кадис. Ещё через минуту Каземиро нанёс удар мимо правого нижнего угла, а на 60-й Винисиус ворвался в штрафную и бахнул с разворота – Ледесма снова парировал! На 63-й Винисиус провёл новый рейд в штрафную, но на этот раз его выстрел под ближнюю штангу пришёлся на внешнюю сторону сетки.

Реал продолжал давление. На 69-й минуте оно завершилось забросом на Бензема в центр штрафной, но Акапо не дал ему пробить. Хозяева безрезультатно требовали пенальти, а Кадис на 75-й неожиданно ответил контрой 2-в-2 с пасом Собрино и ударом Негредо метров с 15-ти – мяч прошёл рядом с правой штангой! Мадридцы на 81-й ответили ударом со стандарта в исполнении Бензема – без проблем для Ледесмы.

В эндшпиле встречи подопечные Карло Анчелотти навалились на штрафную "жёлтой субмарины". Были перспективные вбегания, падения, подачи, панические выносы и требования назначить пенальти, однако не было главного – реально опасных моментов. Команда Альваро Серверы Диаса держалась и, в конце концов, выдержала. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом Кадис после 0:0 в матче против Барселоны повторил свой успех с другим грандом. Впрочем, подняться с предпоследней позиции в турнирной таблице не удалось – "подводники" держатся там с 14 очками в активе. Реал, несмотря на осечку, остался первым с 43 баллами и огромным отрывом от преследователей.

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