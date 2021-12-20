Анчелотті назвав головного конкурента Реала за чемпіонство – це не Барселона чи Атлетіко
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті проаналізував чемпіонську гонку у Ла Лізі сезону 2021/22.
"Судячи з таблиці, на цей момент найближчою до нас йде Севілья. Саме з нею ми й повинні змагатись за титул. Це майстерна команда, у неї чудові вболівальники", – наводить слова Анчелотті Marca.
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Наразі мадридці лідирують у Прімері, а андалусійці відстають на 6 очок, хоч і мають гру в запасі. Реал цього сезону вже перемагав Севілью – 28 листопада на Сантьяго Бернабеу. Друге протистояння команд заплановане на середину квітня.
Найбільш принципові суперники "вершкових" – Барселона й Атлетіко – поки розташовуються на 7 і 5 сходинках Прімери відповідно.
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