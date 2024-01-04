Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Кепа Аррісабалага зіграє в наступному матчі в стартовому складі.

"Лунін чи Кепа? Не знаю, побачимо. Хтось із них безумовно зіграє. Наступну гру проведе Кепа, а стосовно матчу Суперкубка Іспанії мені ще належить визначитися", – цитує Анчелотті Marca.

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Ці слова Анчелотті – гарний сигнал для Андрія Луніна, оскільки свій наступний матч Реал зіграє в 1/16 Кубка Іспанії проти скромної Арандіни. Як правило, в таких іграх наставники топ-команд воліють задіяти резервістів.

Матч Арандіна – Реал буде зіграно в суботу, 6 січня. Півфінал Суперкубка проти Атлетіко відбудеться в середу, 10 січня.

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