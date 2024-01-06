Флорентино Перес после завершения сезона готов попрощаться и с Андреем Луниным, и с Кепой Аррисабалагой, сообщает Real Madrid Exclusivo.

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Тибо Куртуа восстановится от тяжелой травмы и, вероятнее всего, снова станет "железным" №1 Реала. Продлевать аренду Кепы нет смысла, а Лунина можно выгодно продать благодаря качественным выступлениям в нынешней кампании. Перес уже занимается поисками бюджетного вратаря, который согласится сидеть за спиной Куртуа. Выбор пал на 26-летнего Альваро Вальеса из Лас-Пальмаса. Летом испанец становится свободным агентом, потому за него даже не придется платить.

Похожей информацией поделился Don Diario. Лунин и Кепа покинут Мадрид, а Перес подпишет нового вратаря. Правда, здесь фаворитом выступил Предраг Райкович из Мальорки. Transfermarkt оценивает 28-летнего серба в 10 млн евро.

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