Летом мадридцы планируют подписать Альфонсо Дэвиса, а потому намерены продать французского защитника. Реал даже не начинал переговоры с Ферланом Менди о продлении соглашения, поскольку его травматичность вызывает сомнение. Руководство "сливочных" считает, что за француза можно получить неплохую сумму, поскольку его стоимость растет.

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Как сообщает Relevo, ситуация с контрактом защитника сейчас не в приоритете у клуба. Во-первых, Реал сосредоточен на удачном выступлении в чемпионате и Лиге чемпионов. Во-вторых, впереди клуб ждут более сложные переговоры с несколькими игроками нынешнего состава. В-третьих, клуб хочет посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке в ближайшие месяцы, а также окончательно понять, что будет с Альфонсо Дэвисом, с которым уже есть договоренность.

При этом Карло Анчелотти дал добро на продление контракта защитника с мадридским клубом. Итальянец ценит оборонительные качества Менди, особенно его способность обыгрывать соперника один в один. Именно поэтому он часто привлекает француза к большим матчам. Тренер хотел бы сохранить Менди даже в случае прихода Дэвиса.

Напомним, что француз перешел в Реал из Лиона в 2019 году. Из-за различных травм защитник пропустил 413 дней. В общем Ферлан Менди сыграл за мадридцев 156 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 ассистов.

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