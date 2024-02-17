Влітку мадридці планують підписати Альфонсо Девіса, а тому мають намір продати французького оборонця. Реал навіть не розпочинав перемовини з Ферланом Менді щодо продовження угоди, оскільки його травматичність викликає сумнів. Керівництво "вершкових" вважає, що за француза можна отримати непогану суму, оскільки його вартість зростає.

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Як повідомляє Relevo, ситуація з контрактом захисника зараз не в пріоритеті у клубу. По-перше, Реал зосереджений на вдалому виступі в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. По-друге, попереду на клуб чекають складніші переговори з кількома гравцями нинішнього складу. По-третє, клуб хоче подивитися, як розвиватиметься ситуація на ринку найближчими місяцями, а також остаточно зрозуміти, що буде з Альфонсо Девісом, з яким уже є домовленість.

При цьому Карло Анчелотті дав добро на продовження контракту захисника з мадридським клубом. Італієць цінує оборонні якості Менді, особливо його здібність обігрувати суперника один в один. Саме тому він часто залучає француза до великих матчів. Тренер хотів би зберегти Менді навіть у разі приходу Девіса.

Нагадаємо, що француз перейшов в Реал з Ліона у 2019 році. Через різноманітні травми захисник пропустив 413 днів. Загалом Ферлан Менді зіграв за мадридців 156 матчів, в яких забив шість голів та віддав 10 асистів.

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