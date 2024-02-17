Главный тренер Реала Карло Анчелотти заранее знает, о чем его будут расспрашивать журналисты.

Главной темой первой половины сезона был выбор основного вратаря. Анчелотти каждую неделю приходилось придумывать ответы на вопросы – Лунин или Кепа?

Лунин жестко наехал на звезду Реала за длинный язык – драке помешало вмешательство Анчелотти

Украинец избавил тренера от этой мороки, выиграв куонкуренцию у баска. Впрочем, теперь в лагере Реала новая горячая тема – когда приедет Килиан Мбаппе? Вопрос о потенциальном трансфере звезды стал одним из первых на пресс-конференции перед матчем против Райо Вальекано.

"Мбаппе? Мы здесь, чтобы говорить о завтрашней игре. Хотел бы я его тренировать? Я хотел бы завершить этот сезон и выиграть титулы. Для этого мы и работаем. До следующего сезона осталось еще слишком много времени", – отрезал Анчелотти.

Мбаппе подписал контракт с Реалом, дороги назад нет, – журналист