Американский клуб Форвард Мэдисон развернул роскошную социальную кампанию.

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Представитель третьего дивизиона США создал совершенно уникальный комплект формы в голубо-желтых цветах с подсолнухами и лозунгом "Едины ради Украины". Стоимость футболки на официальном сайте – от 76 до 90 долларов. Все вырученные средства Форвард Мэдисон передаст фонду ЮНИСЕФ для помощи украинцам.

Форма будет использована и в "боевых условиях". Игроки Форвард Мэдисон наденут ее только на один домашний матч – 10 апреля в 3:00 по Киеву команда будет принимать Юнион Омаха.

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