Гендир дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке просит болельщиков проявить как можно большую активность для благотворительного матча против Динамо.

"Футбол – лучшее, что есть в мире, но есть вещи гораздо важнее. Мир, здоровье, родина, образование. В центре Европы сейчас рушатся эти ценности. И это очень больно.

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Мы поддерживаем украинцев, вместе с семьей Боруссии Дортмунд мы уже передали Украине тонны гуманитарной помощи, и теперь мы также хотели бы собрать средства для пострадавших украинцев", – приводит слова Ватцке пресс-служба Динамо.

Напомним, благотворительный поединок Боруссии и команды Луческу состоится во вторник, 26 апреля, на самом большом стадионе Германии Signal Iduna Park.

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