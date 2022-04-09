Американський клуб зробив розкішну форму у кольорах України – фото краси
Сполучені Штати Америки підтримують Україну на всіх можливих рівнях.
Американський клуб Форвард Медісон розгорнув розкішну соціальну кампанію.
Керівництво Борусії агітує фанатів купувати квитки на матч проти Динамо: "Є речі набагато важливіші за футбол"
Представник третього дивізіону США створив абсолютно унікальний комплект форми у блакитно-жовтих кольорах із соняхами і гаслом "Об'єднані заради України". Вартість футболки на офіційному сайті – від 76 до 90 доларів. Усі виручені кошти Форвард Медісон передасть у фонд ЮНІСЕФ для допомоги українцям.
Форма буде використана і в "бойових умовах". Гравці Форвард Медісон одягнуть її лише на один домашній матч – 10 квітня о 3:00 за Києвом команда прийматиме Юніон Омаха.
Росія напала на Україну: Динамо запрошує форварда збірної на турне, Шевченко шокує світ жахіттями Краматорська (LIVE)