Американський клуб Форвард Медісон розгорнув розкішну соціальну кампанію.

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Представник третього дивізіону США створив абсолютно унікальний комплект форми у блакитно-жовтих кольорах із соняхами і гаслом "Об'єднані заради України". Вартість футболки на офіційному сайті – від 76 до 90 доларів. Усі виручені кошти Форвард Медісон передасть у фонд ЮНІСЕФ для допомоги українцям.

Форма буде використана і в "бойових умовах". Гравці Форвард Медісон одягнуть її лише на один домашній матч – 10 квітня о 3:00 за Києвом команда прийматиме Юніон Омаха.

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