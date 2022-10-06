У Билла Фоули есть устное соглашение с действующими владельцами Борнмута о приобретении клуба за 120 миллионов фунтов стерлингов при условии, что сделка будет завершена в ближайшие дни. Об этом информирует The Athletic.

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Напомним, что ранее россиянин Максим Демин пытался продать клуб за 130 миллионов фунтов.

Сообщается, что Фоули прибыл в Англию в начале этой недели и намерен посетить домашний матч Борнмута с Лестером, который состоится 8 октября.

Согласно источнику, оценочный капитан Фоули составляет более 1 миллиарда долларов. Он является председателем одной из крупнейших страховых компаний США. В настоящее время бизнесмен является владельцем клуба НХЛ Вегас Голден Найтс.

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