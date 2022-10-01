Английская Премьер-лига, 9 тур

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Кристал Пэлас – Челси – 1:2

Голы: Эдуар, 8 – Обамеянг, 39, Галлахер, 90

Ливерпуль – Брайтон – 3:3

Голы: Фирмино, 34, 54, Уебстер, 63, автогол – Троссар, 4, 18, 84

Фулхэм – Ньюкасл – 1:4

Голы: Б. Рид, 88 – Уиллок, 11, Альмирон, 33, 58, Ш. Лонгстафф, 43

Удаление: Чалоба (Ф), 6

Главный матч слота 17:00 прошел на Энфилд Роуд. К кризисному Ливерпулю прибыл Брайтон с нашим давним знакомым – Роберто Де Дзерби. Худшего варианта для дебюта в новой команде сложно придумать, но экс-наставник Шахтера не растерялся. Уже на 18-й минуте гости вели в счете 2:0 благодаря дублю Троссара. Еще до перерыва Ливерпуль один гол отквитал, а после отдыха вообще совершил камбэк – 3:2 – и, казалось, своего не отдаст.

Однако все тому же Троссару приспичило оформить хет-трик. Ничья лишь добавила аргументы в пользу кризиса в команде Клоппа. Мерсисайдцы упали на 9-ю строчку и уступают лидеру, Арсеналу, уже 11-ю очками. Правда, еще есть игра в запасе.

Близким к потере очков был и Челси, сыгравший разновидность лондонского дерби с Кристал Пэлас. За "аристократов" дебютным мячом отличился Обамеянг, но все катилось к ничьей. Только на последней минуте основного времени сработали замены Грэма Поттера – победный гол организовали свежие Галлахер и Пулишич. Челси, по крайней мере, временно поднимается на пятую строчку.

Неожиданный результат зафиксировали на Крейвен Коттедж. Крепкий Фулхэм с первых минут надломило удаление Чалобы и быстрый пропущенный гол. А в меньшинстве достойно сдерживать последующие атаки Ньюкасла не удалось – 1:4. Теперь у обеих команд по 11 очков и 7-8 строчки турнирной таблицы. В другом матче Борнмут и Брентфорд расписали бледные нули.

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