Американський бізнесмен Білл Фоулі купує Борнмут за 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Білл Фоулі має усну угоду з чинними власниками Борнмута про придбання клубу за 120 мільйонів фунтів стерлінгів за умови, що операцію буде завершено найближчими днями. Про це повідомляє The Athletic.

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Нагадаємо, що раніше росіянин Максим Дьомін намагався продати клуб за 130 мільйонів фунтів.

Повідомляється, що Фоулі прибув до Англії на початку цього тижня та має намір відвідати домашній матч Борнмута з Лестером, який відбудеться 8 жовтня.

Згідно з джерелом, оціночний капітан Фоулі становить понад 1 мільярд доларів. Він є головою однієї із найбільших страхових компаній США. Наразі бізнесмен є власником клубу НХЛ Вегас Голден Найтс.

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