Экс-защитник Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес второй раз обратился к Неймару за финансовой помощью в связи с заморозкой своих счетов.

Суд Барселоны согласился освободить бывшего игрока Барселоны Дани Алвеса под залог в один миллион евро. Как информирует La Vanguardia, эти деньги за Алвеса внёс отец Неймара.

Суд Барселоны удовлетворил просьбу Дани Алвеса – экс-звезду выпустят под залог в 1 миллион евро

Неймар является близким другом Алвеса – во время судебного процесса форвард Аль-Хиляля помог ему с выплатой 150 тысяч евро, которые были выплачены пострадавшей и которые послужили смягчающим обстоятельством для сокращения срока наказания до 4,5 лет. Теперь Неймар снова решил помочь Дани, поскольку личные счеты экс-защитника Барселоны заморожены.

Напомним, что прокуратура собирается обжаловать приговор Дани Алвеса с целью увеличения срока тюремного заключения.

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