Екс-захисник Барселони і збірної Бразилії Дані Алвес вдруге звернувся до Неймара по фінансову допомогу у зв'язку із заморожуванням своїх рахунків.

Суд Барселони погодився звільнити колишнього гравця Барселони Дані Алвеса під заставу в один мільйон євро. Як інформує La Vanguardia, ці гроші за Алвеса вніс батько Неймара.

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Неймар є близьким другом Алвеса – під час судового процесу форвард Аль-Хіляля допоміг йому з виплатою 150 тисяч євро, які було виплачено постраждалій та які послужили пом'якшувальною обставиною для скорочення терміну покарання до 4,5 років. Тепер Неймар знову вирішив допомогти Дані, оскільки особисті рахунки екс-захисника Барселони заморожені.

Нагадаємо, що прокуратура збирається оскаржити вирок Дані Алвеса з метою збільшення терміну тюремного ув'язнення.

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