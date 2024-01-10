5 февраля начнётся суд, в котором бывший защитник Барселоны, Ювентуса, ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес узнает приговор по делу об изнасиловании. 23-летняя девушка утверждает, что футболист изнасиловал её в туалете ночного клуба.

Адвокат жертвы Алвеса настаивает на максимальном сроке для экс-игрока Барселоны

Предполагаемая жертва требует от Алвеса компенсацию в размере 150 тысяч евро за "физические и психологические последствия", а её адвокат требует для Алвеса тюремный срок до 12 лет.

Как информирует UOL, Алвес связался с форвардом Аль-Хиляля Неймаром и попросил у него финансовую и юридическую помощь. Сообщается, что отец Неймара перевёл деньги на счёт адвоката Алвеса – они пошли на выплату штрафа в размере 150 тысяч евро. Это – компенсация за "уменьшение причиненного ущерба". Ожидается, что эта сумма может помочь смягчить приговор Дани Алвесу в случае осуждения.

Сам Алвес назначил своим поверенным Густаво Ксисто, одного из старейших законных представителей компаний отца Неймара.

Гроза Динамо, король штрафных ударов, спорный Эльгера и новый лидер: самые результативные защитники в истории ЛЧ