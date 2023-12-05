Дани Алвес рискует быть приговорён к тюремному заключению сроком на 12 лет.

Во вторник, 5 декабря, адвокат предполагаемой жертвы изнасилования потребовал для Дани Алвеса 12 лет тюремного заключения. Это – максимальный срок наказания за подобное преступление в Испании. Как информирует UOL, адвокат официально оформил запрос в суд в случае вынесения Алвесу обвинительного приговора.

Пострадавшая по "делу Алвеса" разоблачила ложь СМИ – она встречалась со своим насильником

Сообщается, что этот запрос будет передан в суд вместе с рекомендацией прокуратуры. Теперь у защиты экс-футболиста есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов для слушания, которое пройдет в Барселоне. Суд назначит дату разбирательства на первые месяцы 2024 года.

Ранее Алвес заплатил суду 150 тысяч евро, чтобы в случае вынесения обвинительного приговора максимальный срок был сокращен вдвое.

От победы в финале ЛЧ до работы за барной стойкой: Йеспер Блумквист играл за Милан и МЮ, а теперь готовит пиццу