5 лютого розпочнеться суд, у якому колишній захисник Барселони, Ювентуса, ПСЖ і збірної Бразилії Дані Алвес дізнається вирок у справі про зґвалтування. 23-річна дівчина стверджує, що футболіст зґвалтував її в туалеті нічного клубу.

Адвокат жертви Алвеса наполягає на максимальному терміні для екс-гравця Барселони

Ймовірна жертва вимагає від Алвеса компенсацію в розмірі 150 тисяч євро за "фізичні та психологічні наслідки", а її адвокат вимагає для Алвеса тюремний термін до 12 років.

Як інформує UOL, Алвес зв'язався з форвардом Аль-Хіляля Неймаром і попросив у нього фінансову та юридичну допомогу. Повідомляється, що батько Неймара перевів гроші на рахунок адвоката Алвеса – вони пішли на виплату штрафу в розмірі 150 тисяч євро. Це – компенсація за "зменшення заподіяної шкоди". Очікується, що ця сума може допомогти пом'якшити вирок Дані Алвесу в разі засудження.

Сам Алвес призначив своїм повіреним Густаво Ксісто, одного з найстаріших законних представників компаній батька Неймара.

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