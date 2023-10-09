Новым главным тренером Альмерии стал Гаиска Гаритано, сообщает официальный сайт клуба.

Вторая тренерская отставка в Испании – аутсайдер уволил наставника после позорного поражения

48-летний наставник подписал с новой командой контракт на два сезона – до лета 2025 года. Специалист заменил на этом посту Висенте Морено, который был уволен за позорные результаты команды (последняя строчка и лишь 3 очка в 9-ти матчах).

Напомним, Гаиска начал тренерскую работу в Эйбаре. Также успел поработать с Вальядолидом, Депортиво и Атлетиком. Последним его клубом был Эйбар, из которого он ушел летом 2023 года после того, как команда второй раз подряд не смогла завоевать путевку в Ла Ллигу, проиграв в плей-офф.

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