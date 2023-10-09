Новим головним тренером Альмерії став Гаіска Гарітано, повідомляє офіційний сайт клубу.

Друга тренерська відставка в Іспанії – аутсайдер звільнив наставника після ганебної поразки

48-річний фахівець підписав з новою командою контракт на два сезони – до літа 2025 року. Він замінив на цій посаді Вісенте Морено, який був звільнений за ганебні результати команди (остання сходинка і лише 3 очки в 9-ти матчах).

Нагадаємо, Гаіска розпочав тренерську роботу в Ейбарі. Також встиг попрацювати з Вальядолідом, Депортіво та Атлетіком. Останнім його клубом був Ейбар, з якого він пішов влітку 2023 року після того, як команда вдруге поспіль не змогла здобути путівку у Ла Лігу, програвши у плей-офф.

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