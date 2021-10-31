Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не на шутку разозлился из-за поражения в поединке 11-го тура Серии А.

Наставник "Старой синьоры" решил закрыть подопечных на клубной базе до субботы, чтобы подготовиться к следующим матчам в спокойных обстоятельствах, информирует Football-Italia.

Шедевр Симеоне в видеообзоре матча Верона – Ювентус – 2:1

Причиной послужила серия неудач Ювентуса – команда не смогла победить в трех поединках подряд. Интересно, что уже во вторник туринцы встретятся с Зенитом в рамках Лиги чемпионов, а в субботу проведут игру против Фиорентины.

Отметим, что последней каплейй стало поражение от Вероны (1:2), дублем в ворота туринцев отличился Джованни Симеоне. Это поражение оставило Ювентус на восьмом месте.

Верона победила Ювентус благодаря фантастическому дублю Симеоне, Торино дома разгромил Сампдорию