Чемпионат Италии 2021/22, 11-й тур

Верона – Ювентус – 2:1

Голы: Симеоне, 11, 14 – Маккени, 80

Торино – Сампдория – начало в 21:45

Ювентус после ничьи с Интером и поражения от Сассуоло опустился на седьмую позицию, а отставание от зоны ЛЧ увеличилось до 4-х зачётных баллов. В таких условиях туринцы больше не имели права на осечку, однако выездной матч в Вероне начался для подопечных Массимо Аллегри катастрофически. Уже на 11-й минуте хозяева открыли счёт в результате выхода Баракаодин на один (его удар парировал Щенсны) и отскока на Джованни Симеоне – сын Диего забил в пустые ворота.

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Ещё через три минуты Симеоне отважился на дальний удар, метров с 23-х закрутив мяч в дальнюю девятку – 2:0! Ювентус ответил на эти голы перед перерывом красивым выстрелом Дибалы с дистанции, однако мяч попал в перекладину. Больше моментов в первом тайме не возникало.

Во втором Верона играла по счету, а Ювентус давил. Уже на 49-й минуте Дибала из-за пределов штрафной закрутил мяч мимо левой штанги, а на 60-й Монтипо парировал выстрел Маккени из угла вратарского. Запоров ещё несколько хороших атак, туринцы таки забили на 80-й минуте благодаря удачному открыванию Маккени на линии штрафной и удару под перекладину.

В эндшпиле встречи обе команды могли сменить счёт. Калинич, заменивший Симеоне, выходил один на один и пробил мимо дальней стойки, а выстрел Дибалы с дистанции в девятку вытащил Монтипо. Уже на 90-й минуте Барак мощно ударил из-за пределов штрафной, однако мяч прошёл над поперечиной. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Вероны!

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