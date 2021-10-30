Ювентус в рамках поединка 10-го тура Серии А потерпел сенсационное поражение в Вероне. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ювентус потерпел второе поражение подряд. В обоих случаях соперниками были далеко не гранды Серии А. Вслед за Сассуоло туринцев обыграла Верона.

Верона победила Ювентус благодаря фантастическому дублю Симеоне – "бьянконери" не выиграли в третьем матче подряд

Отметим нападающего "мастифов" Джованни Симеоне. Именно его дубль позволил хозяевам набрать очередные три очка. Особенно роскошным оказался второй мяч аргентинца. Форвард классно закрутил мяч в дальнюю девятку. Юве смог отыграть лишь один мяч благодаря мощному удару Маккени.