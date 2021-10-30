Шедевр Симеоне в видеообзоре матча Верона – Ювентус – 2:1
22:16 - Читати українською
Ювентус в рамках поединка 10-го тура Серии А потерпел сенсационное поражение в Вероне. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
11’ Джованни Симеоне
14’ Джованни Симеоне
Уэстон Маккенни 80’
11’ Джованни Симеоне
14’ Джованни Симеоне
80’ Уэстон Маккенни
Ювентус потерпел второе поражение подряд. В обоих случаях соперниками были далеко не гранды Серии А. Вслед за Сассуоло туринцев обыграла Верона.
Верона победила Ювентус благодаря фантастическому дублю Симеоне – "бьянконери" не выиграли в третьем матче подряд
Отметим нападающего "мастифов" Джованни Симеоне. Именно его дубль позволил хозяевам набрать очередные три очка. Особенно роскошным оказался второй мяч аргентинца. Форвард классно закрутил мяч в дальнюю девятку. Юве смог отыграть лишь один мяч благодаря мощному удару Маккени.
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