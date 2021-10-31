Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не на жарт розлютився через поразку в поєдинку 11-го туру Серії А.

Наставник "Старої синьйори" вирішив зачинити підопічних на клубній базі до суботи, аби підготуватись до наступних матчів у спокійних обставинах, інформує Football-Italia.

Шедевр Сімеоне у відеоогляді матчу Верона – Ювентус – 2:1

Причиною стала серія невдач Ювентуса – команда не змогла перемогти в трьох поєдинках поспіль. Цікаво, що вже у вівторок туринці зустрінуться з Зенітом у рамках Ліги чемпіонів, а в суботу проведуть поєдинок проти Фіорентини.

Відзначимо, що останньою крапкою стала поразка від Верони (1:2), дублем у ворота туринців відзначився Джованні Сімеоне. Ця поразка залишила Ювентус на восьмому місці.

Верона перемогла Ювентус завдяки фантастичному дублю Сімеоне, Торіно вдома розгромив Сампдорію