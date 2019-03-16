Аллегри уверен, что Роналду избежит дисквалификации за свой жест во время матча с Атлетико

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о возможной дисквалификации форварда туринцев Криштиану Роналду из-за неприличного жеста, который португалец показал во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико.

"Роналду сыграл много матчей в этом году, и я решил оставить его дома, к тому же его ждут два матча за сборную Португалии. Было бы слишком рискованно позволить ему сыграть с Дженоа.

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Дисквалификация? Этого не будет. Каждый празднует голы так, как хочет. Я не видел в этом праздновании ничего удивительного, обычные эмоции. Никакой дисквалификации не будет", – цитирует Аллегри Football Italia.

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Напомним, Роналду в матче с Атлетико повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, показав, у кого на самом деле "большие яйца". УЕФА этот жест не оценил по и теперь португальцу грозит дисквалификация на матчи следующей стадии турнира.