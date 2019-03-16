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Дженоа – Ювентус: Роналду пропустит матч Серии А

15:59 40 Читати українською
Дженоа – Ювентус: Роналду пропустит матч Серии А
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри сообщил, что Криштиану Роналду пропустит матч 28-го тура Серии А против Дженоа.

 

"Криштиану нужно немного отдохнуть. Он не поедет вместе с командой на поединок с Дженоа", – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции

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Отметим, встреча 28-го тура Серии А между Дженоа и Ювентусом состоится завтра, 17 марта в Генуе. Стартовый свиток во встрече прозвучит в 13:30 по Киеву. Роналду отметился хет-триком в ворота Атлетико и помог туринцам сделать камбэк и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Дженоа - Ювентус
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