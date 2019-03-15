Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Овертайм — 16:00 201
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Один із найкращих
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"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу ДинамоЛига Европы — 13:00 646
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Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь головЛига Европы — 00:44 5184
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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы – Динамо прекратило борьбу за трофейЛига Европы — 00:37 1610
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Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей историиЛига Европы — 14 март 394