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Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

17:23 15 Читати українською
Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду за прекрасную игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Роналду грозит дисквалификация на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

В голосовании португалец опередил Садио Мане (Ливерпуль), Лероя Сане (Манчестер Сити) и Лионеля Месси (Барселона).

Роналду стал автором хет-трика в ворота Атлетико, что позволило Ювентусу осуществить невероятный камбэк после поражения в первом матче (0:2).

Ювентус – Атлетико: гол Роналду мог быть зафиксирован ошибочно – видео, которое доказывает, что мяч не пересек линию

Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Атлетико
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