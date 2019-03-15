Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду за прекрасную игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В голосовании португалец опередил Садио Мане (Ливерпуль), Лероя Сане (Манчестер Сити) и Лионеля Месси (Барселона).

Роналду стал автором хет-трика в ворота Атлетико, что позволило Ювентусу осуществить невероятный камбэк после поражения в первом матче (0:2).

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