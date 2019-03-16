Аллегрі впевнений, що Роналду уникне дискваліфікації через свій жест під час матчу з Атлетіко

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував чутки про можливу дискваліфікацію форварда туринців Кріштіану Роналду через непристойний жест, який португалець показав під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко.

"Роналду зіграв багато матчів в цьому році, і я вирішив залишити його вдома, до того ж на нього чекають два матчі за збірну Португалії. Було б занадто ризиковано дозволити йому зіграти з Дженоа.

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Дискваліфікація? Цього не буде. Кожен святкує голи так, як хоче. Я не бачив у цьому святкуванні нічого дивного, звичайні емоції. Ніякої дискваліфікацію не буде", – цитує Аллегрі Football Italia.

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Нагадаємо, Роналду в матчі-відповіді з Атлетіко повторив жест головного тренера мадридців Дієго Сімеоне, показавши, в кого насправді "великі яйця". УЄФА цей жест не оцінив і тепер португальцю загрожує дискваліфікація на матчі наступної стадії турніру.