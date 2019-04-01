Аллегри рассказал, когда Роналду может вернуться на поле после травмы

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, что в Турине надеются на возвращение Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против Аякса.

"Криштиану делает все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее. Мы надеемся, что он успеет восстановиться к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против Аякса, однако сделать это будет крайне сложно", – передает слова Аллегри пресс-служба "бьянконери".

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Напомним, португалец получил травму в матче 2 тура отбора Евро-2020 против Сербии (1:1). К слову, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом сыграют в среду, 10 апреля. Ответный матч состоится через неделю в Турине.

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