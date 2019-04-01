Клопп попереду Гвардіоли, Баварія позаду Борусії, Мессі вирішує долю каталонського дербі – топ-10 підсумків євровікенду

"Футбол 24" розставляє головні акценти вікенду в провідних лігах. Запекла боротьба в АПЛ і Бундеслізі, топ-протистояння Серії А та досягнення Лео Мессі в Прімері.

1. Клопп випереджає Гвардіолу на чолі АПЛ. Ліверпуль в останній момент витягнув на свою користь нервовий і складний поєдинок проти Тоттенхема – ключову роль відіграли захисники. Робертсон, Александер-Арнольд і ван Дейк – топ, а Салаху пощастило реабілітуватися. Манчестер Сіті легко здолав слабкий Фулхем і залишився за спиною мерсисайдців на 2 очки при грі в запасі. Щоправда, у Пепа Гвардіоли попереду ще два матчі з грандами, а в Юргена Клоппа – один.

2. Перша перемога головного тренера МЮ Сульшера. Без додатків в.о. На тижні Уле-Гуннар підписав з "дияволами" повноцінний контракт, а потім обіграв міцний Уотфорд. Статистика ударів солідно краща в суперника, але манкуніанці здобули заслужену перемогу – і за очікуваними голами, і за реальними. 4 гравці Юнайтед у поточній АПЛ забили по 10+ голів, такого не було з сезону-95/96. Луї ван Гал може й далі скептично ставитися до успіхів Сульшера, але норвежець дає результат проти середняків – Манчестер Юнайтед вже наздогнав Тоттенхем.

3. Дортмунд має поул-позішн перед Der Klassiker. Наступного тижня Борусія та Баварія зійдуться в очному поєдинку. Найважливіша, але не вирішальна гра в чемпіонських перегонах Бундесліги. Німецькі гранди далекі від стабільності. От і цього вікенду "ротен" не зуміли обіграти Фрайбург, проваливши по тайму в обороні та атаці. Борусія ж до останнього не могла дотиснути Вольфсбург. Бракувало Марко Ройса, який народжував з дружиною першого потомка. Костюм супермена повернувся до Пако – іспанець знову приніс важливі 3 очки в компенсований час. "Джмелі" мають 2 пункти гандикапу перед головним матчем сезону.

4. Франкфуртські серби лякають Україну. Філіп Костіч і Лука Йовіч, яким незабаром грати проти нашої збірної, своїми голами розбили Штутгарт і витягнули Айнтрахт у топ-4 Бундесліги. На п'єдестал "орлам" буде складно зазіхнути, адже там вбивчий РБ Лейпциг, котрий розніс цього туру Герту. Однак на Лігу чемпіонів нещодавній суперник Шахтаря має прекрасні шанси, особливо якщо Гладбах продовжить сипатися – нова неприємна несподіванка від Борусії М у вигляді поразки Фортуні.

5. Каталонське дербі за Мессі. Жерар Піке розігрів атмосферу перед матчем, але в самій грі Барселона вкотре покладається виключно на свого генія. Лео Мессі забив Еспаньйолу двічі – до того ж красиво. 40+ голів у кожному з 10 останніх сезонів, 30+ голів у кожній з 8 останніх Прімер, 593 голи за Барселону та ще низка досягнень – це епоха великого аргентинця. Попереду лише один футболіст, який забив більше Мессі за одну команду, – Пеле.

6. Зідан дає шанс сину, рятувати француза мусив Бензема. У другому матчі після повернення Зізу Реал мав проблеми з аутсайдером ліги Уескою. Допоміг лише ефектний удар Каріма Бензема на останніх хвилинах. Коуч "вершкових" вирішив спробувати у воротах свого сина – дебют Люки на Сантьяго Бернабеу завершився двома пропущеними голами. З такою лояльністю старшого Зідана до рідні Луніну в Реалі не світить нічого? Сам Андрій так і не грає в Леганесі, хоча його команда прибила цього разу суперника з топ-4.

7. Розкішний тиждень Мойзе Кіна. Спершу 19-річний форвард двома голами виправдав довіру Роберто Манчіні в збірній Італії, а потім приніс Ювентусу перемогу над Емполі. У березні в активі Кіна 5 голів – італійська преса говорить про нього все більше, вимагаючи в Массіміліано Аллегрі місце в старті "б'янконері" для фаната Балотеллі. Ювентус, до речі, першим у топ-чемпіонатах забезпечив собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон.

8. Полярні результати римлян і аналогічні міланців. Рома зганьбилася на Стадіо Олімпіко – Наполі відвантажив "вовкам" 4 голи. Минулорічний півфіналіст ЛЧ вже за межами єврокубкової зони Серії А, зміна тренера не стала панацеєю. Лаціо водночас привіз 3 очки з Джузеппе Меацца – Інтер мінімально поступився, не забивши жодного разу, а Ікарді продовжує з'ясовувати з клубом стосунки та пролітати повз заявку. Мілан також програв – Доннарумма вже на першій хвилині диким фейлом подарував перемогу Сампдорії і завадив "россонері" викинути Інтер з топ-3.

9. Коноплянка вийшов – Шальке виграв вперше за 2 місяці. Звичайно, прямого зв'язку між цими подіями немає. "Кнаппен" без українця здолали Ганновер і відірвалися від зони вильоту на 6 очок. З кінця січня гельзенкірхенці не знали смаку перемог у Бундеслізі, однак подарували Хубу Стевенсу ювілей – 100 лігових виграшів на чолі Шальке. Коно отримав проти Ганновера 2 хвилини ігрового часу. Вже непогано, адже з початку лютого він у чемпіонаті не грав взагалі. Що стосується вильоту, то першим з топ-ліги вилетів англійський Хаддерсфілд.

10. Цікаве в чемпіонатах другого ешелону. Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів Аякс у драматичному матчі вдесятьох переміг лідера Ередивізі ПСВ і повернув собі шанси на чемпіонство і навіть требл. Old Firm derby у Шотландії завершилося на користь майбутньої команди Мар'яна Шведа. Селтік обіграв Рейджерс, а екс-ціль Динамо зіпсував Стівену Джеррарду план на гру.