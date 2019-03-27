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Роналду вскоре в пятый раз станет отцом, – СМИ

22:06 42 Читати українською
Роналду вскоре в пятый раз станет отцом, – СМИ
Роналду с невестой и сыном / Goal

Жена форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес ждет ребенка.

Невеста португальского форварда поддерживала его из вип-ложи во время матча отбора к Евро-2020 против Сербии (1:1). Журналисты заметили, что живот Джорджины значительно округлился. Очевидно, пара ждет пополнения в семье, сообщает Сorreio da Manhã.

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Напомним, у Роналду и Родригес есть общая дочь Алана, которая родилась в ноябре 2017 года. А также Криштиану имеет трех детей от суррогатной матери: Криштиану-младший и двойняшки Ева и Матео.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Криштану Роналду-младший Джорджина Родригес
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