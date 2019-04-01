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Аллегрі розповів, коли Роналду може повернутися на поле після травми

16:26 13 Читать на русском
Аллегрі розповів, коли Роналду може повернутися на поле після травми
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що у Турині сподіваються на повернення Кріштіану Роналду у матчі Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Кріштіану робить усе можливо, щоб повернутися якого швидше. Ми сподіваємось, що він встигне відновитися до першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Аякса, однак зробити це буде вкрай складно", – передає слова Аллегрі прес-служба "б'янконері".

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Нагадаємо, португалець отримав травму в матчі 2 туру відбору Євро-2020 проти Сербії (1:1). До слова, перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом зіграють у середу, 10 квітня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Турині.

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