Аллегри прокомментировал получение "Золотой скамьи"

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после церемонии награждения призом лучшему тренеру чемпионата Италии.

"Я благодарен всем, но прежде всего – клубу и игрокам. Это те, кто выходит на поле и выигрывает игры.

Аллегри получил престижную награду и стал рекордсменом Италии

Для меня всегда приятно быть здесь, это всегда волнительно. Опять же, награда всегда принадлежит всем тем, кто вместе со мной работает. Я счастлив, что у меня хороший коллектив, и они очень много работают", – цитирует Аллегри Gazzetta dello Sport.

Отметим, что 51-летний специалист со значительным отрывом победил в голосовании тренеров, опередив Маурицио Сарри и Симоне Индзаги. Нынешняя "Золотая скамья" стала уже четвертой для Массимилиано Аллегри. Это позволило ему стать рекордсменом по количеству наград.

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