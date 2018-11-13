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Аллегрі прокоментував отримання "Золотої лави"

06:30 4 Читать на русском
Аллегрі прокоментував отримання "Золотої лави"
Массіміліано Аллегрі (в центрі) / ФК Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився емоціями після церемонії нагородження призом найкращому тренерові чемпіонату Італії.

"Я вдячний усім, але найперше – клубу та гравцям. Це ті, хто виходить на поле та виграє ігри.

Аллегрі отримав престижну нагороду й став рекордсменом Італії

Для мене завжди приємно бути тут, це завжди хвилююче. Знову ж таки, нагорода завжди належить усім тим, хто разом зі мною працює. Я щасливий, що маю хороший колектив, і вони дуже багато працюють", – цитує Аллегрі Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що 51-річний фахівець зі значним відривом переміг у голосуванні тренерів, випередивши Мауріціо Саррі та Сімоне Індзагі. Цьогорічна "Золота лава" стала вже четвертою для Массіміліано Аллегрі. Це дозволило йому стати рекордсменом за кількістю нагород.

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Теги
Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус Ювентус
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