Аллегрі прокоментував отримання "Золотої лави"

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився емоціями після церемонії нагородження призом найкращому тренерові чемпіонату Італії.

"Я вдячний усім, але найперше – клубу та гравцям. Це ті, хто виходить на поле та виграє ігри.

Аллегрі отримав престижну нагороду й став рекордсменом Італії

Для мене завжди приємно бути тут, це завжди хвилююче. Знову ж таки, нагорода завжди належить усім тим, хто разом зі мною працює. Я щасливий, що маю хороший колектив, і вони дуже багато працюють", – цитує Аллегрі Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що 51-річний фахівець зі значним відривом переміг у голосуванні тренерів, випередивши Мауріціо Саррі та Сімоне Індзагі. Цьогорічна "Золота лава" стала вже четвертою для Массіміліано Аллегрі. Це дозволило йому стати рекордсменом за кількістю нагород.

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