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Аллегри получил престижную награду и стал рекордсменом Италии

18:15 43 Читати українською
Аллегри получил престижную награду и стал рекордсменом Италии
Массимилиано Аллегри / Reuters

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером чемпионата Италии по результатам голосования коллег и получил награду "Золотая скамья".

51-летний наставник "Старой синьоры" стал лучшим среди тренеров Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Аллегри получил 17 голосов, а его ближайшие конкуренты – Маурицио Сарри (экс-Наполи) и Симоне Индзаги (Лацио) – по 8. Эта награда стала уже четвертой в тренерской карьере Аллегри. Ранее он выигрывал "Золотую скамью" в сезонах 2008/09, 2014/15 и 2016/17.

Теперь Массимилиано Аллегри стал абсолютным рекордсменом по количеству полученных наград. Антонио Конте и Фабио Капелло выигрывали приз по три раза. Также "Серебряную скамью" – приз лучшему тренеру серии B – завоевал Аурелио Андреацолли, которого Эмполи недавно уволил в день его рождения.

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