Вингер Ювентуса Федерико Кьеза может быть наказан своим клубом за выходку во время туринского дерби.

Во время матча с Торино Кьеза высказал в адрес Аллегри претензии по поводу своей замены на 64-й минуте. Федерико произнёс в адрес наставника слова: "Ты всегда меняешь меня первым", после чего яро снял с себя футболку и отбросил в сторону бутсы. В последних 8 матчах Серии А Аллегри постоянно менял Кьезу в районе 60-й минуты.

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Как сообщает La Stampa, Федерико может столкнуться с последствиями своего поведения уже в следующей игре "Старой синьоры" с Кальяри. Предполагается, что Аллегри оставит игрока на скамейке запасных, чтобы проучить его. В этом случае место Кьезы в стартовом составе займёт Кенан Йилдиз.

Контракт Кьезы с Ювентусом рассчитан до лета 2025 года, переговоры о его продлении продолжаются. По некоторой информации он достиг согласия о продлении контракта до лета 2028 года Известно, что в услугах вингера сборной Италии заинтересованы Ливерпуль и Челси.

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