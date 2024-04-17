Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може бути покараний своїм клубом за витівку під час туринського дербі.

Під час матчу з Торіно К'єза висловив на адресу Аллегрі претензії стосовно своєї заміни на 64-й хвилині. Федеріко вимовив на адресу наставника слова: "Ти завжди міняєш мене першим", після чого люто зняв із себе футболку і відкинув убік бутси. В останніх 8 матчах Серії А Аллегрі постійно змінював К'єзу в районі 60-ї хвилини.

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Як повідомляє La Stampa, Федеріко може зіткнутися з наслідками своєї поведінки вже в наступній грі "Старої синьйори" з Кальярі. Передбачається, що Аллегрі залишить гравця на лавці запасних, щоб провчити його. У цьому випадку місце К'єзи в стартовому складі займе Кенан Їлдіз.

Контракт К'єзи з Ювентусом розрахований до літа 2025 року, переговори про його продовження тривають. За деякою інформацією він досяг згоди про продовження контракту до літа 2028 року Відомо, що в послугах вінгера збірної Італії зацікавлені Ліверпуль і Челсі.

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