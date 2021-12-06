Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и форвард Альваро Мората были очень эмоциональны во время поединка с Дженоа Андрея Шевченко.

На 72-й минуте испанец получил желтую карточку, после чего алленаторе "Старой синьоры" решил его заменить. Уже в технической зоне оба поссорились.

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Аллегри остановил Морату и стал ему что-то слишком эмоционально объяснять. Альваро тоже не сдерживался и, размахивая руками, ответил Массимилиано. После игры тренер Юве прокомментировал эпизод.

"Он получил желтую карточку и продолжал спорить, поэтому я предпочел его заменить. Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, как и вся команда", – цитирует Аллегри Football Italia .

Мората Х веселый аргумент pic.twitter.com/VZvOfnTjK5 - халид? (@ khalidnasir0111) 5 декабря 2021 г. После замены Ювентус забил во второй раз и установил окончательный счет на табло – 2:0. Туринцы поднялись на 5 строчку, а генуэзцы остались 18-ми.