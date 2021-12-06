Аллегри и Мората поругались перед камерами в матче с Дженоа – наставник Юве все объяснил
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и форвард Альваро Мората были очень эмоциональны во время поединка с Дженоа Андрея Шевченко.
На 72-й минуте испанец получил желтую карточку, после чего алленаторе "Старой синьоры" решил его заменить. Уже в технической зоне оба поссорились.
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Аллегри остановил Морату и стал ему что-то слишком эмоционально объяснять. Альваро тоже не сдерживался и, размахивая руками, ответил Массимилиано. После игры тренер Юве прокомментировал эпизод.
"Он получил желтую карточку и продолжал спорить, поэтому я предпочел его заменить. Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, как и вся команда", – цитирует Аллегри Football Italia.
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