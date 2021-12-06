Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо честно признался, что не целился в ворота в моменте с шедевральным голом с углового.

Колумбиец шокировал Андрея Шевченко уже на 9 минуте невероятным "сухим листом". Во время перерыва у Куадрадо был короткий разговор с Сальваторе Сиригу, который и пропустил этот мяч.

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Хуан объяснил, что все случилось нечаянно: "Я не хотел, это получилось случайно! Я подавал на ближнюю штангу, но мяч пошел выше", – приводит слова хавбека Ювентуса Football Italia .

Во втором тайме "Старая синьора" забила во второй раз, а Дженоа по итогам матча даже не нанесла ни одного удара по воротам. Команда Шевченко далее располагается на дне турнирной таблицы, имея в активе всего 10 очков.

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