Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі і форвард Альваро Мората були дуже емоційними під час двобою з Дженоа Андрія Шевченка.

На 72-й хвилині іспанець отримав жовту картку, після чого алленаторе "Старої синьйори" вирішив його замінити. Вже в технічній зоні обоє посварились.

"Я не хотів": Куадрадо визнав випадковість "сухого листа" у ворота Дженоа

Аллегрі зупинив Морату і почав йому щось надто емоційно пояснювати. Альваро теж не стримувався і, розмахуючи руками, відповів Массіміліано. Після гри тренер Юве прокоментував епізод.

"Він отримав жовту картку і продовжував сперечатися, тому я вважав за краще його замінити. Я розчарований, адже Альваро грав добре, як і вся команда", – цитує Аллегрі Football Italia.

Morata X allegri argument pic.twitter.com/VZvOfnTjK5 — khalid ? (@khalidnasir0111) December 5, 2021 Після заміни Ювентус забив вдруге і встановив остаточний рахунок на табло – 2:0. Туринці піднялися на 5 сходинку, а генуезці залишились 18-ми.

Ювентус переміг жалюгідну Дженоа – історичний провал команди Шевченка, гол-феномен з кутового і подвиги Сірігу