Аллегрі і Мората посварились перед камерами у матчі з Дженоа – наставник Юве все пояснив
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі і форвард Альваро Мората були дуже емоційними під час двобою з Дженоа Андрія Шевченка.
На 72-й хвилині іспанець отримав жовту картку, після чого алленаторе "Старої синьйори" вирішив його замінити. Вже в технічній зоні обоє посварились.
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Аллегрі зупинив Морату і почав йому щось надто емоційно пояснювати. Альваро теж не стримувався і, розмахуючи руками, відповів Массіміліано. Після гри тренер Юве прокоментував епізод.
"Він отримав жовту картку і продовжував сперечатися, тому я вважав за краще його замінити. Я розчарований, адже Альваро грав добре, як і вся команда", – цитує Аллегрі Football Italia.
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