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Аллегри - о расистских выкриках к Кину: На стадионе всегда есть идиоты, им надо запрещать ходить на матчи

16:45 12 Читати українською
Аллегри - о расистских выкриках к Кину: На стадионе всегда есть идиоты, им надо запрещать ходить на матчи
Массимилиано Аллегри / ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал инцидент с болельщиками Кальяри и Мойзе Кином.

 
Леонардо Бонуччи 23’
Мойзе Кин 85’

"На стадионе всегда есть идиоты и нормальные люди. Первых нужно идентифицировать с помощью камер и запрещать им ходить на матчи.

Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Я был сосредоточен на игре и ничего не понял. Но и Кину нужно избегать подобных празднований голов ", - сказал Массимилиано Аллегри в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, форвард Ювентуса Мойзе Кин отметил гол у трибун Кальяри, на что фанаты соперников начали оскорблять игрока на расистской почве.

Теги
Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Мойзе Кин Мойзе Кин Кальяри - Ювентус Ювентус Ювентус
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