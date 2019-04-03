Аллегри - о расистских выкриках к Кину: На стадионе всегда есть идиоты, им надо запрещать ходить на матчи

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал инцидент с болельщиками Кальяри и Мойзе Кином.

"На стадионе всегда есть идиоты и нормальные люди. Первых нужно идентифицировать с помощью камер и запрещать им ходить на матчи.

Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Я был сосредоточен на игре и ничего не понял. Но и Кину нужно избегать подобных празднований голов ", - сказал Массимилиано Аллегри в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, форвард Ювентуса Мойзе Кин отметил гол у трибун Кальяри, на что фанаты соперников начали оскорблять игрока на расистской почве.