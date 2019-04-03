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Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

10:20 47 Читати українською
Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча
Кальяри – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

В матче 30 тура чемпионата Италии Ювентус уверенно победил Кальяри (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

 
Леонардо Бонуччи 23’
Мойзе Кин 85’

В 30 туре чемпионата Италии Кальяри принимал Ювентус. На 23-й минуте Леонардо Бонуччи откликнулся на подачу с углового, которую исполнил Бернардески и из района одиннадцатиметровой отметки головой точно пробил в левый угол ворот.

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А на 85-й минуте 19-летний нападающий Мойзе Кин ударом с близкого расстояния установил окончательный счет.

После этого тура Ювентус набирает 81 очко и продолжает удерживать лидерство, а Кальяри с 33-ю пунктами опускается на 12-ю строчку.

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